Теннис

Данилина / Крунич — Букша / Меликар-Мартинес, результат матча 13 марта 2026, счёт 2:0, 1/2 финала парного WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Анна Данилина и Александра Крунич вышли в парный финал «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился полуфинальный матч в женском парном разряде, в котором дуэту представляющей Казахстан Анны Данилиной и Александры Крунич из Сербии (пятый посев) противостояла пара Кристина Букша (Испания) / Николь Меликар-Мартинес (США) (седьмой посев). Встреча закончилась победой Данилиной и Крунич — 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1/2 финала
13 марта 2026, пятница. 00:10 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
К. Букша Н. Меликар-Мартинес

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Данилина и Крунич трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс при четырёх двойных ошибках и использовали два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Анна Данилина и Александра Крунич встретятся с победителями матча между первой сеяной итальянской парой Сара Эррани / Жасмин Паолини и третьим сеяным дуэтом Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США).

Новости. Теннис
