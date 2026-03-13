Анна Данилина и Александра Крунич вышли в парный финал «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 12 на 13 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился полуфинальный матч в женском парном разряде, в котором дуэту представляющей Казахстан Анны Данилиной и Александры Крунич из Сербии (пятый посев) противостояла пара Кристина Букша (Испания) / Николь Меликар-Мартинес (США) (седьмой посев). Встреча закончилась победой Данилиной и Крунич — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Данилина и Крунич трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс при четырёх двойных ошибках и использовали два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Анна Данилина и Александра Крунич встретятся с победителями матча между первой сеяной итальянской парой Сара Эррани / Жасмин Паолини и третьим сеяным дуэтом Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США).