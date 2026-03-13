Синякова и Таунсенд разгромили Эррани и Паолини в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 12 на 13 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился полуфинальный матч в женском парном разряде между первой сеяной итальянской парой Сара Эррани / Жасмин Паолини и третьим сеяным дуэтом Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США). Встреча закончилась уверенной победой Синяковой и Таунсенд в двух сетах — 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Синякова и Таунсенд дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Эррани и Паолини не выполнили ни одного эйса при отсутствии двойных ошибках и не использовали ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.
В финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд встретятся с дуэтом представляющей Казахстан Анны Данилиной и Александры Крунич из Сербии (пятый посев).
- 13 марта 2026
-
03:07
-
02:35
-
01:30
-
01:01
-
00:47
-
00:34
- 12 марта 2026
-
23:01
-
22:54
-
22:41
-
22:11
-
20:53
-
18:58
-
18:09
-
17:49
-
17:24
-
16:19
-
15:31
-
14:59
-
14:33
-
13:41
-
12:58
-
12:27
-
08:55
-
08:30
-
07:39
-
07:22
-
07:21
-
06:47
-
05:47
-
03:51
-
02:45
-
02:01
-
01:43
-
01:21
-
00:38