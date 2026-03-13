Синякова и Таунсенд разгромили Эррани и Паолини в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 12 на 13 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился полуфинальный матч в женском парном разряде между первой сеяной итальянской парой Сара Эррани / Жасмин Паолини и третьим сеяным дуэтом Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США). Встреча закончилась уверенной победой Синяковой и Таунсенд в двух сетах — 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Синякова и Таунсенд дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Эррани и Паолини не выполнили ни одного эйса при отсутствии двойных ошибках и не использовали ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

В финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд встретятся с дуэтом представляющей Казахстан Анны Данилиной и Александры Крунич из Сербии (пятый посев).