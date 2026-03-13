Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эррани / Паолини — Синякова / Таунсенд, результат матча 13 марта 2026, счёт 0:2, 1/2 финала парного WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Синякова и Таунсенд разгромили Эррани и Паолини в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился полуфинальный матч в женском парном разряде между первой сеяной итальянской парой Сара Эррани / Жасмин Паолини и третьим сеяным дуэтом Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США). Встреча закончилась уверенной победой Синяковой и Таунсенд в двух сетах — 6:2, 6:2.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1/2 финала
13 марта 2026, пятница. 01:55 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Синякова и Таунсенд дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Эррани и Паолини не выполнили ни одного эйса при отсутствии двойных ошибках и не использовали ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

В финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд встретятся с дуэтом представляющей Казахстан Анны Данилиной и Александры Крунич из Сербии (пятый посев).

Календарь парного WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка парного WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android