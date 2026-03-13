Скидки
Определились все участницы финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Комментарии

На проходящем в эти дни в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) женском хардовом турнире категории WTA-1000 стали известны все участницы финального матча в парном разряде. В решающей игре за титул «тысячника» сойдутся дуэты Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) (третий посев) и Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) (пятый посев).

Женский парный финал в Индиан-Уэллсе пройдёт 13 марта и начнётся 20:00 мск.

Хардовый турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в парном разряде, финал:

Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия / США, 3) — Анна Данилина / Александра Крунич (Казахстан / Сербия, 5).

