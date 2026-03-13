Свитолина обыграла Швёнтек и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэлллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала она обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Свитолина сделала пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, восемь двойных ошибок три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Свитолина сыграет с победилем пары Джессика Пегула (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.