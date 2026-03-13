Свитолина обыграла Швёнтек и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэлллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала она обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Свитолина сделала пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, восемь двойных ошибок три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале Свитолина сыграет с победилем пары Джессика Пегула (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
- 13 марта 2026
-
03:35
-
03:31
-
03:07
-
02:35
-
01:30
-
01:01
-
00:47
-
00:34
- 12 марта 2026
-
23:01
-
22:54
-
22:41
-
22:11
-
20:53
-
18:58
-
18:09
-
17:49
-
17:24
-
16:19
-
15:31
-
14:59
-
14:33
-
13:41
-
12:58
-
12:27
-
08:55
-
08:30
-
07:39
-
07:22
-
07:21
-
06:47
-
05:47
-
03:51
-
02:45
-
02:01
-
01:43