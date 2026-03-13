Скидки
Элина Свитолина — Ига Швёнтек, результат матча 13 марта 2026, счет 2:1, четвертьфинал WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Свитолина обыграла Швёнтек и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэлллсе
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала она обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 01:15 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Свитолина сделала пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, восемь двойных ошибок три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Свитолина сыграет с победилем пары Джессика Пегула (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

