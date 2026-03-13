Елена Рыбакина переиграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 12 на 13 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч 1/4 финала в женском одиночном разряде между третьей ракеткой мира и третьей сеяной Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана, и пятой в мировом рейтинге американкой Джессикой Пегулой (пятый посев). Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. Пегула выполнила пять эйсов при отсутствии двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из пяти заработанных за матч.

В 1/2 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с девятой в мировом рейтинге украинкой Элиной Свитолиной (девятый посев).