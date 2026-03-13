Елена Рыбакина переиграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 12 на 13 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч 1/4 финала в женском одиночном разряде между третьей ракеткой мира и третьей сеяной Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана, и пятой в мировом рейтинге американкой Джессикой Пегулой (пятый посев). Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:4).
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. Пегула выполнила пять эйсов при отсутствии двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из пяти заработанных за матч.
В 1/2 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с девятой в мировом рейтинге украинкой Элиной Свитолиной (девятый посев).
- 13 марта 2026
-
04:48
-
03:35
-
03:31
-
03:07
-
02:35
-
01:30
-
01:01
-
00:47
-
00:34
- 12 марта 2026
-
23:01
-
22:54
-
22:41
-
22:11
-
20:53
-
18:58
-
18:09
-
17:49
-
17:24
-
16:19
-
15:31
-
14:59
-
14:33
-
13:41
-
12:58
-
12:27
-
08:55
-
08:30
-
07:39
-
07:22
-
07:21
-
06:47
-
05:47
-
03:51
-
02:45
-
02:01