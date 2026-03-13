Скидки
Стали известны все участницы полуфиналов одиночного женского «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Комментарии

На проходящем в эти дни в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) женском хардовом турнире категории WTA-1000 определились все участницы 1/2 финала в одиночном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат Арина Соболенко (Беларусь, 1), Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Элина Свитолина (Украина, 9) и Линда Носкова (Чехия, 14).

Все пары 1/2 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Линда Носкова (Чехия, 14);
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Элина Свитолина (Украина, 9).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта 2026 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 9,4 млн.

