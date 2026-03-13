Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Великобритании Джека Дрейпера со счётом 6:1, 7:5.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:45 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Даниил Медведев
Д. Медведев
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Медведев сделал 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнта. Дрейпер, в свою очередь, сделал три эйса и допустил одну двойную ошибку.
В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Кэмерон Норри (Великобритания).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.
Комментарии
- 13 марта 2026
-
05:04
-
04:57
-
04:48
-
03:35
-
03:31
-
03:07
-
02:35
-
01:30
-
01:01
-
00:47
-
00:34
- 12 марта 2026
-
23:01
-
22:54
-
22:41
-
22:11
-
20:53
-
18:58
-
18:09
-
17:49
-
17:24
-
16:19
-
15:31
-
14:59
-
14:33
-
13:41
-
12:58
-
12:27
-
08:55
-
08:30
-
07:39
-
07:22
-
07:21
-
06:47
-
05:47
-
03:51