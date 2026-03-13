Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер — Даниил Медведев, результат матча 13 марта 2026, счет 0:2, четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Великобритании Джека Дрейпера со счётом 6:1, 7:5.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Медведев сделал 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнта. Дрейпер, в свою очередь, сделал три эйса и допустил одну двойную ошибку.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Кэмерон Норри (Великобритания).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android