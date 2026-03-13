Алькарас победил Норри и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где его ждёт Медведев
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/4 финала он уверенно обыграл англичанина Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 05:15 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Кэмерон Норри
К. Норри
Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Алькарас сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из десяти брейк-пойнтов. Норри, в свою очередь, сделал три эйса, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк пойнта из трёх возможных.
В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й в рейтинге ATP).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.
