Алькарас победил Норри и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где его ждёт Медведев

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/4 финала он уверенно обыграл англичанина Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Алькарас сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из десяти брейк-пойнтов. Норри, в свою очередь, сделал три эйса, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк пойнта из трёх возможных.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й в рейтинге ATP).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.