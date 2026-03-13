Скидки
Елена Рыбакина в понедельник станет второй ракеткой мира

Елена Рыбакина в понедельник станет второй ракеткой мира
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 1/4 финала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) обыграла американку Джессику Пегулу (5-й рейтинг WTA) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Благодаря выходу в полуфинал чемпионка Australian Open обойдет представительницу Польши Игу Швёнтек и станет второй ракеткой мира.

В 1/2 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с девятой в мировом рейтинге украинкой Элиной Свитолиной (девятый посев).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта 2026 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 9,4 млн.

