Елена Рыбакина в понедельник станет второй ракеткой мира

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 1/4 финала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) обыграла американку Джессику Пегулу (5-й рейтинг WTA) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Благодаря выходу в полуфинал чемпионка Australian Open обойдет представительницу Польши Игу Швёнтек и станет второй ракеткой мира.

В 1/2 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с девятой в мировом рейтинге украинкой Элиной Свитолиной (девятый посев).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта 2026 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 9,4 млн.