Елена Рыбакина в понедельник станет второй ракеткой мира
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 1/4 финала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) обыграла американку Джессику Пегулу (5-й рейтинг WTA) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:10 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Благодаря выходу в полуфинал чемпионка Australian Open обойдет представительницу Польши Игу Швёнтек и станет второй ракеткой мира.
В 1/2 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с девятой в мировом рейтинге украинкой Элиной Свитолиной (девятый посев).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта 2026 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 9,4 млн.
