Стали известны все участники полуфиналов одиночного мужского «тысячника» в Индиан-Уэллсе

На проходящем в эти дни в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) мужском хардовом турнире категории ATP-1000 определились все участники 1/2 финала в одиночном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат Карлос Алькарас (Испания, 1-й в рейтинге ATP), Янник Синнер (Италия, 2), Александр Зверев (Германия, 3) и Даниил Медведев (Россия, 11).

Все пары 1/2 финала турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде:

  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 11);
  • Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта 2026 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 9,4 млн.

