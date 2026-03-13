Скидки
Турнир ATP-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 12 на 13 марта

В ночь с 12 на 13 марта мск на хардовых кортах Индиан-Уэллса (США, штат Калифорния) прошли матчи 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня турнира.

Теннис. ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. 1/4 финала. Результаты матчей 12-13 марта:

  • Артюр Фис (Франция, 30) – Александр Зверев (Германия, 4) – 2:6, 3:6;
  • Янник Синнер (Италия, 2) – Лёнер Тьен (США, 25) – 6:1, 6:2;
  • Джек Дрейпер (Великобритания, 14) – Даниил Медведев (Россия, 11) – 1:6, 5:7;
  • Карлос Алькарас (Испания, 1) – Кэмерон Норри (Великобритания, 27) – 6:3, 6:4.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

