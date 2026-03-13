Скидки
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 12 на 13 марта

Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) прошли матчи 1/4 финала женского турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Четвёртый круг. Результаты матчей 12-13 марта:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Виктория Мбоко (Канада, 10) – 7:6 (6:0), 6:4;
  • Линда Носкова (Чехия, 14) – Талия Гибсон (Австралия, Q) – 6:2, 4:6, 6:2;
  • Элина Свитолина (Украина, 9) – Ига Швёнтек (Польша, 2) – 6:2, 4:6, 6:4;
  • Джессика Пегула (США, 5) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – 1:6, 6:7 (4:7).

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.

