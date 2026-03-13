Скидки
«Не злись на меня. Извини». Медведев — Дрейперу после матча в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над Джеком Дрейпером (14-й в рейтинге) поговорил с британцем о споре в концовке их четвертьфинального матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Во время одного из розыгрышей россиянин пожаловался судье на помеху со стороны британца. Дрейпер не согласился, но судья Орели Турт решила, что помеха была, и отдала очко Медведеву.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев. Не злись на меня. Извини.
Дрейпер. Я не злюсь.
Медведев. Но я бы понял.
Дрейпер. Ты выиграл матч честно, но мне не кажется, что это настолько сильно тебе помешало.
Медведев. Чувствую себя виновато. Я понимаю, — сказали теннисисты на корте.

В полуфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

