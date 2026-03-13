Скидки
«Я просто старалась бороться». Рыбакина — о победе над Пегулой в Индиан-Уэллсе

«Я просто старалась бороться». Рыбакина — о победе над Пегулой в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе соперницу из США Джессику Пегулу, прокомментировала ход победного для себя матча.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Кажется, второй сет был напряжённым. Джессика хорошо сыграла, довольно качественно. Что думаете насчёт того, как вам удалось переломить ход игры от проигрыша?
— Да, качество матча было высоким. Я хорошо начала, агрессивно, сегодня работала подача. Во втором сете, конечно, Джессика — мощный игрок. Я чувствовала, что сыграла пассивнее. Она воспользовалась шансом и повела. И потом началась борьба за каждый гейм, много напряжённых розыгрышей. Я просто старалась бороться и найти этот путь. В конце концов всё получилось, — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
