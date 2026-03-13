«Я просто старалась бороться». Рыбакина — о победе над Пегулой в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе соперницу из США Джессику Пегулу, прокомментировала ход победного для себя матча.
— Кажется, второй сет был напряжённым. Джессика хорошо сыграла, довольно качественно. Что думаете насчёт того, как вам удалось переломить ход игры от проигрыша?
— Да, качество матча было высоким. Я хорошо начала, агрессивно, сегодня работала подача. Во втором сете, конечно, Джессика — мощный игрок. Я чувствовала, что сыграла пассивнее. Она воспользовалась шансом и повела. И потом началась борьба за каждый гейм, много напряжённых розыгрышей. Я просто старалась бороться и найти этот путь. В конце концов всё получилось, — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
