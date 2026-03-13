«Он делает большие успехи». Синнер оценил прогресс Тьена после их матча в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу нал американцем Лёнером Тьеном в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.
«Думаю, что Лёнер значительно прогрессирует. Независимо от сегодняшнего результата, я чувствую, что он делает большие успехи. Его удары с задней линии становятся всё более и более уверенными. Физически он тоже значительно улучшается, поэтому в будущем его будет очень сложно обыграть. Он уже доказал это в матчах с невероятными игроками в прошлом и снова сейчас. Будет очень интересно посмотреть, как он будет развиваться. Что касается жары, сегодня я чувствовал себя довольно комфортно. Приехал сюда довольно рано, а за неделю до турнира было очень жарко, так что это помогло. Сейчас я стараюсь быть готовым к следующему матчу», — сказал Синнер на пресс-конференции.
