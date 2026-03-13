Скидки
«Мне нужно быть осторожным». Синнер — о предстоящем полуфинале со Зверевым в Индиан-Уэллсе

«Мне нужно быть осторожным». Синнер — о предстоящем полуфинале со Зверевым в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с немцем Александром Зверевым в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Да, это будет сложный матч. Мы очень хорошо знаем друг друга, поэтому я постараюсь быть максимально стабильным. В то же время он безусловно внесёт некоторые изменения. Мне нужно быть очень осторожным. Посмотрел несколько его матчей, и он играет в отличный теннис, поэтому постараюсь показать свой лучший теннис. В зависимости от того, когда и в какое время мы будем играть, сложность матча уже немного меняется. С нетерпением жду игры. Именно к таким матчам я готовлюсь: полуфиналы крупных турниров, всё более важные этапы, поэтому я очень рад быть здесь», — сказал Синнер на пресс-конференции.

