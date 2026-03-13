«Мне нужно быть осторожным». Синнер — о предстоящем полуфинале со Зверевым в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с немцем Александром Зверевым в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Да, это будет сложный матч. Мы очень хорошо знаем друг друга, поэтому я постараюсь быть максимально стабильным. В то же время он безусловно внесёт некоторые изменения. Мне нужно быть очень осторожным. Посмотрел несколько его матчей, и он играет в отличный теннис, поэтому постараюсь показать свой лучший теннис. В зависимости от того, когда и в какое время мы будем играть, сложность матча уже немного меняется. С нетерпением жду игры. Именно к таким матчам я готовлюсь: полуфиналы крупных турниров, всё более важные этапы, поэтому я очень рад быть здесь», — сказал Синнер на пресс-конференции.