«Мне нужно быть осторожным». Синнер — о предстоящем полуфинале со Зверевым в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с немцем Александром Зверевым в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
|1
|2
|3
|
|
«Да, это будет сложный матч. Мы очень хорошо знаем друг друга, поэтому я постараюсь быть максимально стабильным. В то же время он безусловно внесёт некоторые изменения. Мне нужно быть очень осторожным. Посмотрел несколько его матчей, и он играет в отличный теннис, поэтому постараюсь показать свой лучший теннис. В зависимости от того, когда и в какое время мы будем играть, сложность матча уже немного меняется. С нетерпением жду игры. Именно к таким матчам я готовлюсь: полуфиналы крупных турниров, всё более важные этапы, поэтому я очень рад быть здесь», — сказал Синнер на пресс-конференции.
- 13 марта 2026
-
10:44
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
10:16
-
09:26
-
08:52
-
08:42
-
08:31
-
08:28
-
06:49
-
06:19
-
05:04
-
04:57
-
04:48
-
03:35
-
03:31
-
03:07
-
02:35
-
01:30
-
01:01
-
00:47
-
00:34
- 12 марта 2026
-
23:01
-
22:54
-
22:41
-
22:11
-
20:53
-
18:58
-
18:09
-
17:49
-
17:24
-
16:19
-
15:31
-
14:59