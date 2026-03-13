Рыбакина — о влиянии на неё жары в Калифорнии: в таких условиях непросто

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, влияет ли на её самочувствие жара, которая стоит в эти дни в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния), где проходит турнир WTA-1000.
— В следующие пару дней тоже будет жарко. Мне интересно, как вы ощущаете жару? Для вашей игры это хорошо?
— Да, в жару мяч летит получше, как мне и нравится. Но, честно, когда я сегодня разминалась, было сильное солнце и было не так приятно. И нам повезло, что в момент выхода на корт легла тень.
Да, это было немного трудно. Я играла и несколько матчей на солнце, и вечерние матчи. Завтра матч снова запланирован на вечер, что меня радует. Посмотрим, как это будет, но сейчас определённо чуть жарко, и в таких условиях непросто, — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
