Рыбакина — о влиянии на неё жары в Калифорнии: в таких условиях непросто

Рыбакина — о влиянии на неё жары в Калифорнии: в таких условиях непросто
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, влияет ли на её самочувствие жара, которая стоит в эти дни в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния), где проходит турнир WTA-1000.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— В следующие пару дней тоже будет жарко. Мне интересно, как вы ощущаете жару? Для вашей игры это хорошо?
— Да, в жару мяч летит получше, как мне и нравится. Но, честно, когда я сегодня разминалась, было сильное солнце и было не так приятно. И нам повезло, что в момент выхода на корт легла тень.

Да, это было немного трудно. Я играла и несколько матчей на солнце, и вечерние матчи. Завтра матч снова запланирован на вечер, что меня радует. Посмотрим, как это будет, но сейчас определённо чуть жарко, и в таких условиях непросто, — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
