Янник Синнер: просто вопрос времени, когда я подниму свой уровень

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе рассказал, над чем работал в последнее время.

«По-моему, это не только работа на этой неделе — мы работаем очень усердно уже давно. Особенно в последнее время, в последние два-три месяца, мы, пожалуй, работали даже больше, чем раньше, так что это просто вопрос времени, когда я подниму свой уровень. Стараюсь подавать достаточно хорошо, в ключевые моменты сегодня тоже подал хорошо, на брейк-пойнтах старался быть достаточно агрессивным. Но, знаешь, каждый матч разный, тактически нужно играть по-разному, так что сейчас мы пытаемся понять, как сыграть следующий матч. Он будет очень сложным, очень тяжёлым, но именно такие встречи — те, для которых я тренируюсь. И полуфинал — уже хороший результат, конечно, мы постараемся выложиться и посмотрим, как пойдёт», — сказал Синнер на пресс-конференции.