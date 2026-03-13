Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко ответила, видит ли у себя определённую суперсилу

Арина Соболенко ответила, видит ли у себя определённую суперсилу
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе соперницу из Канады Викторию Мбоко, ответила, замечает ли у себя наличие определённой суперсилы.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		4
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

– В чём вы видите свою суперсилу на этом этапе жизни, этом этапе игры?
– У меня нет суперсилы – возможно, это и есть моя суперсила (улыбается).

Не знаю. Думаю, моя сила заключается в балансе между жизнью на корте и вне его. Мне кажется, это действительно важно и я в этом хороша, – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале Соболенко сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Джокович проиграл в Индиан-Уэллсе! А Медведев, Рыбакина и Алькарас прошли дальше
Джокович проиграл в Индиан-Уэллсе! А Медведев, Рыбакина и Алькарас прошли дальше
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android