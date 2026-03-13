Арина Соболенко ответила, видит ли у себя определённую суперсилу

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе соперницу из Канады Викторию Мбоко, ответила, замечает ли у себя наличие определённой суперсилы.

– В чём вы видите свою суперсилу на этом этапе жизни, этом этапе игры?

– У меня нет суперсилы – возможно, это и есть моя суперсила (улыбается).

Не знаю. Думаю, моя сила заключается в балансе между жизнью на корте и вне его. Мне кажется, это действительно важно и я в этом хороша, – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале Соболенко сыграет с чешкой Линдой Носковой.