Соболенко — об игре Мбоко в сравнении с Australian Open — 2026: она стала увереннее

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе обыгравшая канадку Викторию Мбоко, отметила прогресс соперницы в сравнении с матчем двухмесячной давности на Australian Open — 2026.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		4
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

– Вы играли с Викторией два месяца назад в Австралии. Вы увидели какую-то разницу или улучшения в её игре?
– Да, определённо. Хороший шаг вперёд. Думаю, она стала подавать лучше, чем делала это в том матче в Австралии. Она стала увереннее и смелее играть. Мне кажется, поэтому итоговый счёт был ближе, чем тогда. Конечно, я вижу большой прогресс, – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Сетка "тысячника" в Индиан-Уэллсе
