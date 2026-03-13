Соболенко — об игре Мбоко в сравнении с Australian Open — 2026: она стала увереннее

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе обыгравшая канадку Викторию Мбоко, отметила прогресс соперницы в сравнении с матчем двухмесячной давности на Australian Open — 2026.

– Вы играли с Викторией два месяца назад в Австралии. Вы увидели какую-то разницу или улучшения в её игре?

– Да, определённо. Хороший шаг вперёд. Думаю, она стала подавать лучше, чем делала это в том матче в Австралии. Она стала увереннее и смелее играть. Мне кажется, поэтому итоговый счёт был ближе, чем тогда. Конечно, я вижу большой прогресс, – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.