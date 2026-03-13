Соболенко — об игре Мбоко в сравнении с Australian Open — 2026: она стала увереннее
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе обыгравшая канадку Викторию Мбоко, отметила прогресс соперницы в сравнении с матчем двухмесячной давности на Australian Open — 2026.
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:05 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Виктория Мбоко
В. Мбоко
– Вы играли с Викторией два месяца назад в Австралии. Вы увидели какую-то разницу или улучшения в её игре?
– Да, определённо. Хороший шаг вперёд. Думаю, она стала подавать лучше, чем делала это в том матче в Австралии. Она стала увереннее и смелее играть. Мне кажется, поэтому итоговый счёт был ближе, чем тогда. Конечно, я вижу большой прогресс, – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 марта 2026
-
11:55
-
11:52
-
11:49
-
11:43
-
11:18
-
10:59
-
10:44
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
10:16
-
09:26
-
08:52
-
08:42
-
08:31
-
08:28
-
06:49
-
06:19
-
05:04
-
04:57
-
04:48
-
03:35
-
03:31
-
03:07
-
02:35
-
01:30
-
01:01
-
00:47
-
00:34
- 12 марта 2026
-
23:01
-
22:54
-
22:41
-
22:11
-
20:53
-
18:58