«Забавно видеть их на трибунах». Алькарас — о болельщиках в костюмах пчёл в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) высказался о болельщиках в костюмах пчёл.

— Сейчас повсюду фотографии, где вы в костюме пчелы. Можете рассказать, как пчёлы стали неотъемлемой частью вашей легенды на турнире в Индиан-Уэллсе?
— Это забавная история, особенно потому, что это произошло в Индиан-Уэллсе. И, честно говоря, я впервые увидел что-то подобное на теннисном корте. После этого на турнире стало чаще случаться, что группа людей приходила в костюмах пчёл. Так что забавно видеть их на трибунах, болеющих в этих костюмах. На днях я был с ними в конце матча. Сегодня они принесли мне костюм пчелы и начали говорить: «Надень его, надень его». Мне пришлось это сделать ради них. Они болели за меня с первого до последнего розыгрыша. Так что я подумал: «Хорошо, я должен это сделать». Но это весело, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, в 2024 году четвертьфинальный матч Алькараса прервали почти на два часа из-за вторжения пчёл. После этого на матчи испанца приходят болельщики в костюмах пчёл.

