Селиваненко: для Медведева Алькарас сейчас чрезвычайно силён
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева и лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Даниил в Индиан-Уэллсе играет в свой привычный теннис, который приносит ему успех и доставляет удовольствие. Понятно, что Карлос Алькарас сейчас чрезвычайно силён, но в теннисе нет непобедимых», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Счёт личных встреч Алькараса и Медведева — 6-2 в пользу испанца. Последний матч они провели в 2024 году в Пекине. Карлос обыграл Даниила со счётом 7:5, 6:3.
