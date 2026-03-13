Селиваненко: для Медведева Алькарас сейчас чрезвычайно силён

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева и лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Даниил в Индиан-Уэллсе играет в свой привычный теннис, который приносит ему успех и доставляет удовольствие. Понятно, что Карлос Алькарас сейчас чрезвычайно силён, но в теннисе нет непобедимых», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Счёт личных встреч Алькараса и Медведева — 6-2 в пользу испанца. Последний матч они провели в 2024 году в Пекине. Карлос обыграл Даниила со счётом 7:5, 6:3.