«Это мощный оппонент». Медведев — о предстоящей встрече с Алькарасом в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, какие трудности у него могут возникнуть в матче полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где он встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Вопрос был задан во время матча Алькараса и британца Кэмерона Норри, когда соперник Медведева не был точно известен.
В четвертьфинальном матче Медведев обыграл британца Джека Дрейпера.
– Можете рассказать, какие трудности могут возникнуть во встрече с ним? Очевидно, у вас большой опыт, были трудные матчи…
– Да, я видел, что он выиграл первый сет, и не хочу забегать вперёд, потому что Норри для него серьёзный соперник. Но если всё же Карлос, то я чувствую, что играю хорошо, показываю прекрасный теннис. Не хочу делать выводы типа «это лучший теннис в моей жизни» и всё в таком роде. Я играю хорошо.
Ощущаю, что корт стал быстрее с момента, когда я играл с ним дважды. Мячи отличаются. Думаю, это хороший шанс, чтобы вновь показать свою лучшую игру против него. Но он и Синнер – сильнейшие соперники, которые сейчас у нас есть. И спорно, кто из них более сложный. В общем, это мощный оппонент, нужно выложиться на полную и постараться победить его, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
