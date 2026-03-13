Скидки
«Это мощный оппонент». Медведев — о предстоящей встрече с Алькарасом в Индиан-Уэллсе

«Это мощный оппонент». Медведев — о предстоящей встрече с Алькарасом в Индиан-Уэллсе
11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, какие трудности у него могут возникнуть в матче полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где он встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Вопрос был задан во время матча Алькараса и британца Кэмерона Норри, когда соперник Медведева не был точно известен.

В четвертьфинальном матче Медведев обыграл британца Джека Дрейпера.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Можете рассказать, какие трудности могут возникнуть во встрече с ним? Очевидно, у вас большой опыт, были трудные матчи…
– Да, я видел, что он выиграл первый сет, и не хочу забегать вперёд, потому что Норри для него серьёзный соперник. Но если всё же Карлос, то я чувствую, что играю хорошо, показываю прекрасный теннис. Не хочу делать выводы типа «это лучший теннис в моей жизни» и всё в таком роде. Я играю хорошо.

Ощущаю, что корт стал быстрее с момента, когда я играл с ним дважды. Мячи отличаются. Думаю, это хороший шанс, чтобы вновь показать свою лучшую игру против него. Но он и Синнер – сильнейшие соперники, которые сейчас у нас есть. И спорно, кто из них более сложный. В общем, это мощный оппонент, нужно выложиться на полную и постараться победить его, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
