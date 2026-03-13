Карлос Алькарас назвал трёх игроков с лучшим дроп-шотом в ATP-туре

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, у кого из теннисистов лучший укороченный удар в туре.

«Ну, лучший укороченный удар… На ум приходят несколько человек. Очевидно, Муте, он один из лучших как в укороченных ударах, так и в точности. Но мне нравится дроп-шот Джоковича. Укороченный удар Джоковича слева, на мой взгляд, действительно хорош. Когда он его выполняет, это просто красиво. Кроме этого, есть ещё пара игроков, у Димитрова, вероятно, тоже хороший укороченный удар. И точность тоже отличная. Это первые игроки, которые приходят на ум. Вероятно, есть и другие, но я бы выбрал этих троих», — сказал Алькарас на пресс-конференции.