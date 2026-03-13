Скидки
«Когда турнир закончится, попробую немного». Алькарас — о фирменном коктейле Индиан-Уэллса

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, пробовал ли он официальный напиток «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

– Не знаю, знаете ли вы, но официальный напиток Индиан-Уэллса называется «Дропшот» – это текила с ананасом. Вы так хорошо исполняете дропшоты. Пробовали ли вы этот напиток? И какой дропшот вам нравится больше – на корте или вне корта?
– Честно говоря, я его ещё не пробовал. Но, возможно, когда турнир закончится, попробую немного – посмотрим, какой он на вкус. Но пока выбираю дропшот на корте. Пока что – на корте, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Карлос Алькарас назвал трёх игроков с лучшим дропшотом в ATP-туре
