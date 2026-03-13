Медведев — о новом тренерском штабе: работаем и выкладываемся на полную

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о различных изменениях после смены тренерского штаба.

В конце августа 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет. В его новую команду вошли Томас Юханссон и Рохан Гётцке.

– У вас было длительное сотрудничество с бывшим тренером. Теперь вы уже несколько месяцев с новой командой. Можете рассказать, как новый тренер изменил, может быть, ваш взгляд на какие-либо планы, на теннис, на всё вообще?

– Я думаю, что в целом – не особо. Я имею в виду, что знаю, что мне необходимо делать для хорошей игры в теннис.

Мы всей командой, не только с Жилем, были вместе на протяжении долгого времени, и новый человек рядом изменил восприятие.

Это другой человек из другой страны. Он (вероятно, речь идёт о Томасе Юханссоне, бывшей седьмой ракетке мира. — Прим. «Чемпионата») раньше играл, поэтому иногда мы можем обсудить после матчей, как, например, он чувствовал себя, когда играл эти матчи на этих стадиях и так далее.

Это другое. В прошлом году, когда я решился на это, я нуждался в разнице, и это прекрасно сработало. Томас – прекрасный тренер, Рохан – тоже. Просто работаем и выкладываемся на полную, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл британца Джека Дрейпера.