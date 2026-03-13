Скидки
Алькарас — о подвижных разминках: это посоветовал мой физиотерапевт. Я его слушаюсь

Алькарас — о подвижных разминках: это посоветовал мой физиотерапевт. Я его слушаюсь
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей разминке перед матчами.

— Я видел, как вы играете в подвижные игры во время разминки перед матчами. Хотелось бы узнать, почему вы это делаете. Помогает ли это вам сосредоточиться?
— Честно говоря, это потому, что мне это посоветовал мой физиотерапевт. И я его слушаюсь. Так что не знаю, помогает это или нет, но я взял это за правило. С тех пор, как я начал это делать, всё в порядке, так зачем что-то менять? Я продолжаю это делать, и, если мой физиотерапевт мне скажет или если мне придётся, я это сделаю без всяких сомнений, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Андрей Ольховский оценил шансы Медведева обыграть Алькараса в полуфинале в Индиан-Уэллсе
