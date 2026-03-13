Андрей Ольховский оценил шансы Медведева обыграть Алькараса в полуфинале в Индиан-Уэллсе

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский оценил шансы 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева обыграть лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
«Даня сейчас в хорошей форме, для него достаточно удачно складывается турнир — приличная серия без поражений. Медведев реально уверен в своей игре, стал играть быстрее, ближе в корте, давит соперника по темпу и смотрится очень достойно.
Шансы обыграть Алькараса в полуфинале есть. И у Карлоса бывают не такие хорошие матчи. Будет очень интересно посмотреть на Даниила в этом матче, его игра позволяет оказать серьёзное сопротивление Алькарасу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
