«Огромное достижение». Зверев — о том, что дошёл до 1/2 финала на всех «Мастерсах»

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над французом Артюром Фисом в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
— Действительно впечатляющая статистика: полуфиналы на всех девяти турнирах серии «Мастерс». Можете рассказать о долголетии, наследии, стабильности и способности показывать такие результаты на всех покрытиях?
— Это особенное достижение — быть одним из всего пяти игроков в истории, кому это удалось. Я определённо очень горжусь этим. Это огромное достижение в моей карьере.
— У вас с Артюром часто были очень напряжённые матчи. Сегодня, однако, всё казалось довольно простым. Что вам удалось сделать, чтобы контролировать ход матча таким образом?
— Я играл быстрее, чем в последних матчах. Думаю, лишил его времени, а значит, и возможности быть крайне агрессивным. Когда мне это удается, мне становится намного легче, — сказал Зверев на пресс-конференции.
- 13 марта 2026
-
13:48
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
12:58
-
12:45
-
12:30
-
12:19
-
11:55
-
11:52
-
11:49
-
11:43
-
11:18
-
10:59
-
10:44
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
10:16
-
09:26
-
08:52
-
08:42
-
08:31
-
08:28
-
06:49
-
06:19
-
05:04
-
04:57
-
04:48
-
03:35
-
03:31
-
03:07
-
02:35
-
01:30
-
01:01