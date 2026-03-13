«Огромное достижение». Зверев — о том, что дошёл до 1/2 финала на всех «Мастерсах»

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над французом Артюром Фисом в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

— Действительно впечатляющая статистика: полуфиналы на всех девяти турнирах серии «Мастерс». Можете рассказать о долголетии, наследии, стабильности и способности показывать такие результаты на всех покрытиях?

— Это особенное достижение — быть одним из всего пяти игроков в истории, кому это удалось. Я определённо очень горжусь этим. Это огромное достижение в моей карьере.

— У вас с Артюром часто были очень напряжённые матчи. Сегодня, однако, всё казалось довольно простым. Что вам удалось сделать, чтобы контролировать ход матча таким образом?

— Я играл быстрее, чем в последних матчах. Думаю, лишил его времени, а значит, и возможности быть крайне агрессивным. Когда мне это удается, мне становится намного легче, — сказал Зверев на пресс-конференции.