Медведев прокомментировал инцидент в матче с Дрейпером в четвертьфинале Индиан-Уэллса

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал инцидент, произошедший в матче четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, где он обыграл британца Джека Дрейпера.

Во время одного из розыгрышей россиянин пожаловался судье на помеху со стороны британца. Дрейпер не согласился, но судья Орели Турт решила, что помеха была, и отдала очко Медведеву.

– Очень красивый матч получился. Эстетически я прямо получила удовольствие. Расскажи, пожалуйста, как ты изнутри всё чувствовал? Получил ли ты удовольствие?

– Было очень круто. Я считаю, что очень хорошо играл. Чуть-чуть на 4:4 была неприятная ошибка, но мячи были очень старые. Он немного сорвался и полетел вниз на брейк-пойнте. Обидно, потому что я хорошо принял и мог там… Но в принципе я очень хорошо играл. Очень приятно летел мяч, я [хорошо] двигался по корту и так далее. Поэтому такого сильного соперника обыграть в таком стиле приятно. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

– Разреши немножко залезть тебе в голову: второй сет, 5:5. В какой момент ты принимаешь решение взять видеоповтор? Мне кажется, это какая-то интуитивная история, потому что ситуация была в итоге переломной.

– Тут вообще тяжёлая ситуация. Теперь после матча я знаю, что видеоповтор я должен был брать сразу. Если бы я точно знал правило, что его надо брать сразу, — я бы взял. Я, если честно, сам думал, что мой мяч летит в аут, но он приземлился и оказался внутри. Он делает этот жест, и если посмотреть мой первый удар справа – я мог сыграть его лучше. Отвлёкся ли я сам или на его жест – не знаю. Отвлёк ли жест меня сильно? Нет. Отвлёк ли чуть-чуть? Да. Иначе я бы вообще этого жеста не увидел, и никто бы про него не услышал.

Поэтому я сразу сказал судье: «И что, мне в следующий раз сразу говорить?» Она сказала: «Нет, ты можешь взять видеоповтор». Я ответил: «Ну, тогда давайте видеоповтор». Дальше это было полностью её решение. Я не имел на неё никакого влияния. Она приняла его в мою сторону, что, в принципе, редко бывает, — сказал Медведев в интервью «Больше!».