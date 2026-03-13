Скидки
Медведев прокомментировал инцидент в матче с Дрейпером в четвертьфинале Индиан-Уэллса

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал инцидент, произошедший в матче четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, где он обыграл британца Джека Дрейпера.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Во время одного из розыгрышей россиянин пожаловался судье на помеху со стороны британца. Дрейпер не согласился, но судья Орели Турт решила, что помеха была, и отдала очко Медведеву.

– Очень красивый матч получился. Эстетически я прямо получила удовольствие. Расскажи, пожалуйста, как ты изнутри всё чувствовал? Получил ли ты удовольствие?
– Было очень круто. Я считаю, что очень хорошо играл. Чуть-чуть на 4:4 была неприятная ошибка, но мячи были очень старые. Он немного сорвался и полетел вниз на брейк-пойнте. Обидно, потому что я хорошо принял и мог там… Но в принципе я очень хорошо играл. Очень приятно летел мяч, я [хорошо] двигался по корту и так далее. Поэтому такого сильного соперника обыграть в таком стиле приятно. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

– Разреши немножко залезть тебе в голову: второй сет, 5:5. В какой момент ты принимаешь решение взять видеоповтор? Мне кажется, это какая-то интуитивная история, потому что ситуация была в итоге переломной.
– Тут вообще тяжёлая ситуация. Теперь после матча я знаю, что видеоповтор я должен был брать сразу. Если бы я точно знал правило, что его надо брать сразу, — я бы взял. Я, если честно, сам думал, что мой мяч летит в аут, но он приземлился и оказался внутри. Он делает этот жест, и если посмотреть мой первый удар справа – я мог сыграть его лучше. Отвлёкся ли я сам или на его жест – не знаю. Отвлёк ли жест меня сильно? Нет. Отвлёк ли чуть-чуть? Да. Иначе я бы вообще этого жеста не увидел, и никто бы про него не услышал.

Поэтому я сразу сказал судье: «И что, мне в следующий раз сразу говорить?» Она сказала: «Нет, ты можешь взять видеоповтор». Я ответил: «Ну, тогда давайте видеоповтор». Дальше это было полностью её решение. Я не имел на неё никакого влияния. Она приняла его в мою сторону, что, в принципе, редко бывает, — сказал Медведев в интервью «Больше!».

