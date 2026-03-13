Скидки
Кафельников: у Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса — практически невозможно

Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался о предстоящем матче 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева и лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса. Карлоса очень сложно обыграть сейчас любому, практически невозможно. Я не знаю, что нужно сделать Даниилу, чтобы обыграть Алькараса. Наверное, включить силу воли или что-то ещё. Честно говоря, не особо вижу, за счёт чего он может это сделать», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

