Кафельников: у Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса — практически невозможно

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался о предстоящем матче 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева и лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса. Карлоса очень сложно обыграть сейчас любому, практически невозможно. Я не знаю, что нужно сделать Даниилу, чтобы обыграть Алькараса. Наверное, включить силу воли или что-то ещё. Честно говоря, не особо вижу, за счёт чего он может это сделать», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.