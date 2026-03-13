Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Чесноков: мне хотелось увидеть матч Медведева с Джоковичем в Индиан-Уэллсе

Андрей Чесноков: мне хотелось увидеть матч Медведева с Джоковичем в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе хотел бы видеть матч россиянина Даниила Медведева с сербом Новаком Джоковичем.

Джокович проиграл в четвёртом круге Джеку Дрейперу, которого позднее Медведев обыграл в четвертьфинале.

«Дрейпер отдал всего себя, чтобы обыграть Джоковича. Мне хотелось увидеть матч Медведева с Джоковичем в Индиан-Уэллсе. Дрейпер в прошлом году выиграл Индиан-Уэллс. Сейчас ему нужно приходить в себя и возвращаться на тот уровень, который он имел в прошлом году. Что касается Дани, мне нравится, как он играет: хорошо, стабильно, уверенно. Он заслуженно победил Дрейпера. До этого был очень хороший матч с Михельсеном. Сейчас сыграл очень уверенно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Медведев в 4-й раз подряд в полуфинале Индиан-Уэллса! И теперь сразится с Алькарасом
Медведев в 4-й раз подряд в полуфинале Индиан-Уэллса! И теперь сразится с Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android