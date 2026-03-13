Андрей Чесноков: мне хотелось увидеть матч Медведева с Джоковичем в Индиан-Уэллсе

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе хотел бы видеть матч россиянина Даниила Медведева с сербом Новаком Джоковичем.

Джокович проиграл в четвёртом круге Джеку Дрейперу, которого позднее Медведев обыграл в четвертьфинале.

«Дрейпер отдал всего себя, чтобы обыграть Джоковича. Мне хотелось увидеть матч Медведева с Джоковичем в Индиан-Уэллсе. Дрейпер в прошлом году выиграл Индиан-Уэллс. Сейчас ему нужно приходить в себя и возвращаться на тот уровень, который он имел в прошлом году. Что касается Дани, мне нравится, как он играет: хорошо, стабильно, уверенно. Он заслуженно победил Дрейпера. До этого был очень хороший матч с Михельсеном. Сейчас сыграл очень уверенно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.