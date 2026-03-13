«Это будет серьёзный вызов». Зверев — о предстоящем матче с Синнером в Индиан-Уэллсе

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем матче со вторым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

— В следующем раунде вы встретитесь с Янником. Вам давно не удавалось его обыграть. Как ему удалось создать вам трудности? Что вы думаете о предстоящем матче? Вы с нетерпением ждёте встречи с ним?

— Мы играли довольно равные матчи. Даже последние были очень напряжёнными, за исключением матча в Париже, когда я получил травму. Последние два года он был одним из двух лучших игроков мира. Он и Карлос выиграли все турниры «Большого шлема» и самые важные соревнования. Это будет серьёзный вызов, и я с нетерпением жду встречи с ним, — сказал Зверев на пресс-конференции.