Чесноков: если все на земле, то Алькарас играет на облаках — Медведеву будет очень сложно

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков считает, что россиянину Даниилу Медведеву предстоит тяжёлое испытание в матче с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Медведеву предстоит тяжёлое испытание. Если все находятся на земле, то Алькарас играет на облаках. Медведеву будет очень сложно противостоять Алькарасу. По крайней мере, Даниил сейчас находится в очень хорошей форме. Может, он покажет что-то интересное. Они уже встречались в Индиан-Уэллсе — там вообще было без шансов. У Алькараса сейчас такая уверенность… Он с любой точки попадает куда хочет и как хочет. Уже хорошо, что Медведев защитил свои очки. Даже в случае поражения от Алькараса, если он продолжит играть так уверенно в дальнейшем, у Дани есть хорошие шансы вернуться в топ-10», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.