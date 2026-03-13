Скидки
Чесноков: если все на земле, то Алькарас играет на облаках — Медведеву будет очень сложно

Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков считает, что россиянину Даниилу Медведеву предстоит тяжёлое испытание в матче с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Медведеву предстоит тяжёлое испытание. Если все находятся на земле, то Алькарас играет на облаках. Медведеву будет очень сложно противостоять Алькарасу. По крайней мере, Даниил сейчас находится в очень хорошей форме. Может, он покажет что-то интересное. Они уже встречались в Индиан-Уэллсе — там вообще было без шансов. У Алькараса сейчас такая уверенность… Он с любой точки попадает куда хочет и как хочет. Уже хорошо, что Медведев защитил свои очки. Даже в случае поражения от Алькараса, если он продолжит играть так уверенно в дальнейшем, у Дани есть хорошие шансы вернуться в топ-10», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

