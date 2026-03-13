«Было весело». Джокович рассказал об игре в гольф с Алькарасом и Зверевым

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от игры в гольф с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым, занимающим четвёртую строчку рейтинга ATP.

«Это был мой первый раз с ними, но они впереди, я уже не играю как раньше. Было весело, много смеха, ментальных вызовов. Мы соперники на корте, хорошо, что ладим, можем практиковать другие виды спорта и хорошо проводить время», — приводит слова Джоковича Mundo Deportivo.

Новак Джокович завершил выступление на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в четвёртом круге. Он уступил британцу Джеку Дрейперу со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).