Швёнтек впервые в карьере проиграла пять встреч подряд против игроков из топ-10
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проиграла пять встреч подряд против соперниц из топ-10 мирового рейтинга впервые в своей карьере.
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 01:15 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Швёнтек проиграла девятой ракетке мира украинке Элине Свитолиной со счётом 2:6, 6:4, 4:6.
Ранее польская теннисиста на Итоговом чемпионате WTA — 2025 уступила Елене Рыбакиной из Казахстана и Аманде Анисимовой из США, на United Cup — 2026 американке Кори Гауфф и на Australian Open — 2026 Рыбакиной.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований.
