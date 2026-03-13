Скидки
Швёнтек впервые в карьере проиграла пять встреч подряд против игроков из топ-10

Швёнтек впервые в карьере проиграла пять встреч подряд против игроков из топ-10
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проиграла пять встреч подряд против соперниц из топ-10 мирового рейтинга впервые в своей карьере.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 01:15 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Швёнтек проиграла девятой ракетке мира украинке Элине Свитолиной со счётом 2:6, 6:4, 4:6.

Ранее польская теннисиста на Итоговом чемпионате WTA — 2025 уступила Елене Рыбакиной из Казахстана и Аманде Анисимовой из США, на United Cup — 2026 американке Кори Гауфф и на Australian Open — 2026 Рыбакиной.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
