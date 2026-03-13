Швёнтек впервые в карьере проиграла пять встреч подряд против игроков из топ-10

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проиграла пять встреч подряд против соперниц из топ-10 мирового рейтинга впервые в своей карьере.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Швёнтек проиграла девятой ракетке мира украинке Элине Свитолиной со счётом 2:6, 6:4, 4:6.

Ранее польская теннисиста на Итоговом чемпионате WTA — 2025 уступила Елене Рыбакиной из Казахстана и Аманде Анисимовой из США, на United Cup — 2026 американке Кори Гауфф и на Australian Open — 2026 Рыбакиной.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований.