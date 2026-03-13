«Улучшался день ото дня». Синнер — о своей форме на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свой матч с американцем Лёнером Тьеном, которого одолел в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, и оценил свою форму на текущих соревнованиях.
– Поздравляю, Янник, отличный матч. Если бы ты мог описать свой уровень здесь, в Индиан-Уэллсе, как бы ты описал игру?
– Да, спасибо, я улучшался день ото дня, матч за матчем. Сегодня был действительно очень хороший день на корте. Ключевой момент игры – это то, что я довольно рано сделал брейк в первом и во втором сетах. Это сразу помогает играть немного свободнее. Следующий матч будет очень тяжёлым и сложным. Но я с нетерпением жду его, знаете, несмотря на то что придётся попотеть, и физически будет очень сложно. Поэтому мы постараемся подготовиться к нему как можно лучше, мы с командой надеемся, что я покажу хороший матч, хорошую игру, всё будет хорошо, – сказал Синнер в интервью «Больше!».
Далее Синнер сыграет с Александром Зверевым из Германии.
