«Улучшался день ото дня». Синнер — о своей форме на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свой матч с американцем Лёнером Тьеном, которого одолел в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, и оценил свою форму на текущих соревнованиях.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 23:25 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

– Поздравляю, Янник, отличный матч. Если бы ты мог описать свой уровень здесь, в Индиан-Уэллсе, как бы ты описал игру?
– Да, спасибо, я улучшался день ото дня, матч за матчем. Сегодня был действительно очень хороший день на корте. Ключевой момент игры – это то, что я довольно рано сделал брейк в первом и во втором сетах. Это сразу помогает играть немного свободнее. Следующий матч будет очень тяжёлым и сложным. Но я с нетерпением жду его, знаете, несмотря на то что придётся попотеть, и физически будет очень сложно. Поэтому мы постараемся подготовиться к нему как можно лучше, мы с командой надеемся, что я покажу хороший матч, хорошую игру, всё будет хорошо, – сказал Синнер в интервью «Больше!».

Далее Синнер сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
