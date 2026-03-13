Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер лидирует по количеству побед на ТБШ и «Мастерсах» с 2020 года

Янник Синнер лидирует по количеству побед на ТБШ и «Мастерсах» с 2020 года
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (189) лидирует по общему количеству побед в матчах на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах» с 2020 года. Второе место по этому показателю занимает немец Александр Зверев (188).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Далее по этому показателю идут серб Новак Джокович (187), испанец Карлос Алькарас (178) и россиянин Даниил Медведев (169).

Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где сыграет с Александром Зверевым. Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
«Это будет серьёзный вызов». Зверев — о предстоящем матче с Синнером в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android