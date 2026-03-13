Янник Синнер лидирует по количеству побед на ТБШ и «Мастерсах» с 2020 года
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (189) лидирует по общему количеству побед в матчах на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах» с 2020 года. Второе место по этому показателю занимает немец Александр Зверев (188).
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Янник Синнер
Я. Синнер
Далее по этому показателю идут серб Новак Джокович (187), испанец Карлос Алькарас (178) и россиянин Даниил Медведев (169).
Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где сыграет с Александром Зверевым. Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.
