Янник Синнер лидирует по количеству побед на ТБШ и «Мастерсах» с 2020 года

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (189) лидирует по общему количеству побед в матчах на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах» с 2020 года. Второе место по этому показателю занимает немец Александр Зверев (188).

Далее по этому показателю идут серб Новак Джокович (187), испанец Карлос Алькарас (178) и россиянин Даниил Медведев (169).

Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где сыграет с Александром Зверевым. Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.