Рыбакина стала пятой с 2000 года теннисисткой, одержавшей 11 побед подряд над топ-10

Третья ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина стала пятой, начиная с 2000 года, теннисисткой, одержавшей 11 и более побед подряд над соперницами из первой десятки мирового рейтинга после сестёр Уильямс, Жюстин Энен и Иги Швёнтек. Об этом сообщает Opta.

В четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Рыбакина обыграла соперницу из США Джессику Пегулу (6:1, 7:6 (7:4)), являющуюся пятой ракеткой мира. В полуфинале она встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Благодаря выходу в полуфинал турнира Рыбакина станет второй ракеткой мира после еженедельного обновления рейтинга.

В январе 2026 года Рыбакина стала победительницей Australian Open, в финале одолев первую ракетку мира Арину Соболенко.

