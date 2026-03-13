Медведев во второй раз в карьере обыграл на «Мастерсе» действующего чемпиона

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев лишь во второй раз в карьере обыграл на «Мастерсе» действующего чемпиона турнира. Об этом сообщает Opta.

В четвертьфинале турнира категории АТР-1000 в Индиан-Уэллсе Медведев одолел соперника из Великобритании Джека Дрейпера, который не смог защитить свой титул.

Ранее подобное случалось в карьере россиянина в 2019 году, когда он в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати обыграл серба Новака Джоковича, победившего в финале год назад. Финальный матч турнира Медведев впоследствии выиграл.

В полуфинале текущего турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).