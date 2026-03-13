Медведев во второй раз в карьере обыграл на «Мастерсе» действующего чемпиона
11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев лишь во второй раз в карьере обыграл на «Мастерсе» действующего чемпиона турнира. Об этом сообщает Opta.
В четвертьфинале турнира категории АТР-1000 в Индиан-Уэллсе Медведев одолел соперника из Великобритании Джека Дрейпера, который не смог защитить свой титул.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:45 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее подобное случалось в карьере россиянина в 2019 году, когда он в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати обыграл серба Новака Джоковича, победившего в финале год назад. Финальный матч турнира Медведев впоследствии выиграл.
В полуфинале текущего турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).
