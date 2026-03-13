Скидки
Медведев во второй раз в карьере обыграл на «Мастерсе» действующего чемпиона

Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев лишь во второй раз в карьере обыграл на «Мастерсе» действующего чемпиона турнира. Об этом сообщает Opta.

В четвертьфинале турнира категории АТР-1000 в Индиан-Уэллсе Медведев одолел соперника из Великобритании Джека Дрейпера, который не смог защитить свой титул.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 03:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Ранее подобное случалось в карьере россиянина в 2019 году, когда он в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати обыграл серба Новака Джоковича, победившего в финале год назад. Финальный матч турнира Медведев впоследствии выиграл.

В полуфинале текущего турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).

Сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
