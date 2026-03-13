Скидки
Свитолина высказалась о своей победе над Швёнтек в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина, обыгравшая в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе соперницу из Польши Игу Швёнтек, прокомментировала свою победу.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 01:15 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

– Хорошая игра, солидная победа. Казалось, что вы вышли очень агрессивной. Это и есть способ, основанный на вашем опыте, для того, чтобы играть с Игой?
– Да, и не только с ней, но и в целом – быть агрессивнее, наносить удары. Не существует чемпиона, ожидающего ошибок. Тебе приходится самому ставить себя в удобную для атаки позицию.

Я чувствовала себя хорошо. Старалась «расширить» корт и взять преимущество, потому что Ига – очень агрессивный игрок, который прекрасно двигается. Если ты в нужный момент не вспользуешься моментом, то это сделает она, — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии
