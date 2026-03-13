«Сложным был момент, когда он мне об этом сказал». Свитолина — о последнем сезоне Монфиса

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как её муж, французский теннисист Гаэль Монфис, переживает свой последний в карьере сезон.

Осенью 2025 года Монфис заявил, что следующий сезон станет заключительным для него.

Свитолина в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе обыграла польку Игу Швёнтек.

— Как вы переживаете этот последний сезон, наблюдая за ним? Со стороны это очень эмоционально, к нему приковано огромное внимание. Это даёт вам новый взгляд на вещи?

— Я думаю, для меня самым сложным был момент, когда он мне об этом сказал — это было, кажется, в сентябре прошлого года, когда он сказал, что думает об этом и, вероятно, это произойдёт.

Да, это тоже было тяжело для меня, потому что я немного наблюдала за ним, когда он играл великолепные матчи в начале своей карьеры, а также следила за ним ещё до того, как мы начали работать вместе.

И, знаете, быть рядом с ним и видеть, через что он проходит — особенное чувство. Для меня это тоже эмоционально — видеть, как он справляется с этим.

Конечно, иногда ему бывает тяжело, и я стараюсь быть рядом на каждом шагу и поддерживать его. Думаю, что ничего другого я бы не смогла сделать, кроме как быть рядом и иногда просто поговорить, побыть в тишине, чтобы он мог насладиться, так сказать, этим последним годом.

Я думаю, «Ролан Гаррос» будет для него очень эмоциональным. Это будет значимо для нас как для семьи, но также и это и большая радость, потому что это что-то особенное. Это глава, которую никогда не забудешь.

Единственное, что можно сделать — это просто жить среди этих эмоций. Нельзя избавиться от всего волнения, от всех плохих и хороших эмоций. Это просто микс всего. Поэтому мы просто стараемся наслаждаться этим моментом как можно больше, — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.