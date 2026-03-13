Соболенко девятый сезон подряд выходит в полуфинал на турнирах WTA-1000

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит как минимум в один полуфинал в сезоне на турнирах WTA-1000 на протяжении девяти лет подряд, что является вторым показателем в истории, сообщает Opta Ace. Соболенко вышла в полуфинал на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, обыграв канадку Викторию Мбоко со счётом 7:6 (7:0), 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		4
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Лидером в данном статистическом сегменте является чешка Петра Квитова, которая выходила как минимум в один полуфинал в сезоне на турнирах WTA-1000 на протяжении 10 лет с 2011 по 2020 год.

За право сыграть в решающем матче турнира в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко поспорит с чешкой Линдой Носковой.

Материалы по теме
Рыбакина и Соболенко в шаге от повторения финала АО. Состоится их битва в Индиан-Уэллсе?
Рыбакина и Соболенко в шаге от повторения финала АО. Состоится их битва в Индиан-Уэллсе?
