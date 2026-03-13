Алькарас — самый молодой игрок с пятью и более выходами в 1/2 финала на одном «Мастерсе»
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, которому удалось выйти в пять и более полуфиналов подряд на одном «Мастерсе», сообщает Opta Ace. Это произошло после победы испанца в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе над британцем Кэмероном Норри (6:3, 6:4).
На момент события Алькарасу исполнилось 22 года 303 дня. Ранее самым молодым игроком, которому удавалось выйти в пять полуфиналах подряд на турнирах серии «Мастерс», был испанец Рафаэль Надаль (22 года 313 дней).
За выход в решающий матч турнира в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
