Алькарас — самый молодой игрок с пятью и более выходами в 1/2 финала на одном «Мастерсе»

Алькарас — самый молодой игрок с пятью и более выходами в 1/2 финала на одном «Мастерсе»
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, которому удалось выйти в пять и более полуфиналов подряд на одном «Мастерсе», сообщает Opta Ace. Это произошло после победы испанца в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе над британцем Кэмероном Норри (6:3, 6:4).

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 05:15 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

На момент события Алькарасу исполнилось 22 года 303 дня. Ранее самым молодым игроком, которому удавалось выйти в пять полуфиналах подряд на турнирах серии «Мастерс», был испанец Рафаэль Надаль (22 года 313 дней).

За выход в решающий матч турнира в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Медведев в 4-й раз подряд в полуфинале Индиан-Уэллса! И теперь сразится с Алькарасом
Медведев в 4-й раз подряд в полуфинале Индиан-Уэллса! И теперь сразится с Алькарасом
