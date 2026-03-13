Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 13 на 14 марта

В ночь с 13 на 14 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдёт 10-й игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), 1/2 финала. Расписание матчей с 13 на 14 марта (время московское):

2:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Линда Носкова (Чехия);

4:00. Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Свитолина (Украина).

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг, уступив чешке Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

«Тысячник» в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта.