Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, это что-то хорошее». Медведев — о своём прозвище среди бразильских фанатов

Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что был удивлён, узнав о прозвище, которое ему дали болельщики из Бразилии.

– В Бразилии у вас есть прозвище — Malvadão, потому что звучит похоже на Медведев.
– Надеюсь, это что-то хорошее (смеётся).

– Это значит «плохой парень», но в дружеском смысле — скорее антигерой. У вас там много фанатов. Вы знали об этом?
– Честно говоря, не знал. Наверное, на корте я действительно иногда такой. В жизни я совсем не такой человек. Но на корте могу быть антигероем, – сказал Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Ранее Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android