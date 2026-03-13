«Надеюсь, это что-то хорошее». Медведев — о своём прозвище среди бразильских фанатов

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что был удивлён, узнав о прозвище, которое ему дали болельщики из Бразилии.

– В Бразилии у вас есть прозвище — Malvadão, потому что звучит похоже на Медведев.

– Надеюсь, это что-то хорошее (смеётся).

– Это значит «плохой парень», но в дружеском смысле — скорее антигерой. У вас там много фанатов. Вы знали об этом?

– Честно говоря, не знал. Наверное, на корте я действительно иногда такой. В жизни я совсем не такой человек. Но на корте могу быть антигероем, – сказал Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Ранее Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.