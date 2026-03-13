«Очень опасная соперница». Рыбакина — о предстоящем матче со Свитолиной в Индиан-Уэллсе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с украинкой Элиной Свитолиной.
– В полуфинале вам предстоит сыграть против Элины Свитолиной. Вы впервые встретились шесть лет назад, а последний раз играли в прошлом году. Многие говорят, что сейчас она играет более агрессивно. Вы тоже это чувствуете?
– Да, определённо. Когда она вернулась в тур, я почувствовала, что она стала играть более агрессивно. Элина старается чаще входить в корт, давить в розыгрышах. Думаю, это очень опасная соперница. Она хорошо читает игру.
Я постараюсь сосредоточиться на своей подаче, потому что это моё оружие и мне нужно использовать её максимально эффективно. Ну и, конечно, бороться в каждом розыгрыше и искать возможность победить, – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.
