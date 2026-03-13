«Немного сложные». Рыбакина — о погодных условиях на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мнением о погодных условиях на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, отметив, что ей бывает непросто играть в жару.

– На этой неделе довольно жарко, и в ближайшие дни тоже будет так же. Как вы чувствуете себя в таких условиях? Подходит ли это вашей игре?

– В жару мяч летит быстрее, и мне это нравится. Но, если честно, когда я разминалась перед четвертьфиналом, было яркое солнце, и это было не очень приятно. Нам повезло, что, когда мы вышли на корт, он был полностью в тени.

В целом условия немного сложные. Я уже играла матчи и днём на солнце, и вечером. В полуфинале снова будет вечерний матч, и я этому рада.

Посмотрим, как всё сложится, но сейчас действительно довольно жарко, и играть в таких условиях непросто, – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.