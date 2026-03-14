Свитолина повторила результат китаянки Ли На в рамках «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина впервые за семь лет вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, повторив результат китаянки Ли На по длительности перерыва между первыми двумя полуфиналами в истории соревнований, сообщает Opta Ace. В четвертьфинале турнира Свитолина одержала победу над полькой Игой Швёнтек со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Впервые в полуфинал на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Свитолина вышла в 2019 году. Ранее самый долгий период между первыми двумя появлениями в полуфиналах на турнире принадлежал китаянке Ли На, которая выходила в 1/2 финала соревнований в 2007 и 2014 годах.

За право сыграть в финале турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина поспорит с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.