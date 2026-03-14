«Хотел бы чаще играть там». Даниил Медведев — о турнирах в Южной Америке

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что хотел бы чаще принимать участие в турнирах в Южной Америке, но пока что не может сделать этого из-за игрового календаря.

«Я всегда говорю, что хотел бы чаще играть в Южной Америке. Я два раза играл в Мексике, и это было здорово — много болельщиков и всё такое. Но там играют на грунте в то время, когда идёт сезон на харде. Например, я уже два раза выиграл турнир в Дубае. Поэтому для меня немного сложно туда ехать.

Однако всё же, возможно, один раз в жизни — может быть, в мой последний год в туре — мне придётся принять сложное решение: играть турниры, которые я люблю и которые выигрывал или сказать себе: «Знаешь что, может быть, перед последним сезоном стоит поехать туда на турниры или сыграть какие-нибудь выставочные матчи».

Мне бы очень хотелось поехать туда, посмотреть и почувствовать атмосферу тенниса там», — сказал Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.